В Воронежской области парень избил до смерти собутыльника, который ему в отцы годится

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-20T18:17:05+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В Воронежской области задержали 23-летнего жителя Эртильского района, подозреваемого в смерти 52-летнего мужчины. Тело со следами побоев нашли в частном доме поселка Введенка несколько дней назад. Под подозрение попал 23-летний парень, который накануне гостил у погибшего. Оказалось мужчины выпивали, а потом, как водится, повздорили. Да так, что более молодой собутыльник не сдержал ярости и избил своего старшего приятеля ногами и руками. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время.

Молодчику за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU