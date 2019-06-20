2019-06-20T18:02:59+03:00
Общество

Дополнительные расходы на оплату труда бюджетникам в Воронежской области за 6 лет составили 41,3 млрд рублей

Только в 2018 году на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты направлено почти 18 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В ходе заседания Комитета регионального парламента по бюджетной политике, налогам и финансам, которое было проведено в Верхней Хаве по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, депутаты обсудили исполнение бюджета региона за прошлый год.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа два дня будут перекрывать движение и запрещать парковку
Воронежская бегунья выиграла первенство России
В Воронеже на пожаре женщина получила ожоги и отравилась дымом
В Воронеже иномарки сбили 15-летних парня и девушку
В Воронеже на 13 дней закроют движение на Дорожной
Семья девочки, выжившей в ДТП с 8 погибшими под Воронежем, получит миллион рублей
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Воронежской области парень избил до смерти собутыльника, который ему в отцы годится
Горожанам покажут, как шли бои за Воронеж
В Воронеже мужчина застрял в баскетбольном кольце
В Воронеже из-за борьбы с комарами закроют на четыре часа городские парки
22 июня перекроют движение у вокзала Воронеж-1
В Воронеже на видео попало жестокое избиение пенсионера пьяным отморозком
В Воронежской области "Лада" задавила 6-летнего мальчика
В центре Воронежа закрыли слишком шумный барбершоп
Ремонт одной остановки в Воронеже обходится в 7700 рублей