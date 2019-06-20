Дополнительные расходы на оплату труда бюджетникам в Воронежской области за 6 лет составили 41,3 млрд рублей
Только в 2018 году на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты направлено почти 18 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В ходе заседания Комитета регионального парламента по бюджетной политике, налогам и финансам, которое было проведено в Верхней Хаве по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, депутаты обсудили исполнение бюджета региона за прошлый год.
ИСТОЧНИК KP.RU