Горожанам покажут, как шли бои за Воронеж

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-20T17:43:41+03:00

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21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в краеведческом музее откроется выставка «Твой подвиг, Воронеж!». Экспозиция познакомит посетителей с военным периодом истории Воронежской области, покажет значение сражений, мужество и героизм защитников города. В 1942-1943 годах Воронежская земля стала ареной ожесточенных боев. Город 212 был оккупирован фашистами. Именно Воронеж остановил огромную группировку гитлеровцев на подступах к Волге, именно бои за Воронеж стали предтечей разгрома фашистов под Сталинградом.

- На выставке можно посмотреть предметы военного времени - фрагменты обмундирования, гильзы, каски, трофейный итальянский барабан, скульптуру Тибрской волчицы, эрзац-обувь. Также в экспозицию вошли фронтовые рисунки участников сражений, их воспоминания, записки с поля боя, подлинники и копии дневников бойцов с описанием боев за Воронеж, фронтовые письма-треугольники, - сообщили в музее.

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» будет работать до 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU