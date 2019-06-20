2019-06-20T17:40:28+03:00
Общество

В Воронеже мужчина застрял в баскетбольном кольце

Спасатели его оттуда не вытаскивали
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина, как Винни-Пух, все же выбрался из ловушки.Мужчина, как Винни-Пух, все же выбрался из ловушки.Фото: Жители мкр.Шилово Воронеж (Основная группа).
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В паблике «Жители мкр.Шилово Воронеж (Основная группа)» опубликовали пост с мужчиной, висящим вверх ногами на баскетбольном кольце. Автор сообщения утверждает, что его (цитируем буквально) «сорокалетняя туша застряла». Также он высказал предположение, что потом такие вот субъекты еще и могут ныть по поводу сломанных детских площадок. Кстати, в комментариях к посту Марина Владимирова заявила, что после таких вот «туш» пришлось несколько раз переделывать кольца, отдавая за это немалые деньги.

Спасатели сообщили, что звонков о застрявшем мужчине у них не было. По всей видимости, он нашел-таки возможность спуститься вниз.

Оказалось, что в этом микрорайоне взрослые любят развлечься так, чтобы потом негде было поиграть детям. Жанна Колосова сообщила, что похожая история случилась у дома № 20 на улице Курчатова. По ее словам, «взрослые телки ломают горки». Телки в смысле женщины, видимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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