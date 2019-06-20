В Воронеже из-за борьбы с комарами закроют на четыре часа городские парки

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-20T17:44:23+03:00

Травить кровососов будут в «Алых Парусах», «Дельфине», на «Динамо» и в лесопарке Оптимистов

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В городском управлении экологии сообщили об очередной атаке на комаров и клещей. Несколько мест отдыха горожан в одно и то же время, с 9.00 до 13.00, но в разные дни будут обрабатывать химикатами, которые должны уничтожить этих мерзких кровососов.

24 июня в эти четыре часа нельзя будет находиться в сквере «У озера» (Ленинский проспект, 123в). 26 июня нужно будет воздержаться от посещения парков «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), Центрального (ул. Ленина, 10), «Дельфин» (ул. Переверткина, 7д) и сквера «Чайка», (ул. Новосибирская, 80в). А 27 июня ни в коем случае нельзя будет побывать в лесопарке Оптимистов (проспект Патриотов, 52в).

ИСТОЧНИК KP.RU