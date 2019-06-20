В Воронежской области "Лада" задавила 6-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-20T15:53:40+03:00

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20 июня около полудня смертельная авария произошла в Бобровском районе. Примерно в 12.10 в селе Чесменка «Лада-Приора», которой управлял 22-летний мужчина, задавила юного пешехода. 6-летний мальчик, переходивший проезжую часть, умер на месте ДТП.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, сегодня утром в Бобровском районе в двойной аварии пострадали семь человек, их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU