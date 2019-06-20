2019-06-20T14:57:15+03:00
Общество

Ремонт одной остановки в Воронеже обходится в 7700 рублей

Сейчас в павильонах меняют поликарбонатные стены
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе Воронежа продолжается ремонт остановочных пунктов. Комплексное обследование конструкций выявило, что 17 из них требуют восстановления.

Сейчас в павильонах меняют «стены», для этого используют сотовый поликарбонат. По словам специалистов, этот материал лучше других подходит для бокового ограждения: прочен, долговечен и имеет эстетичный вид.

- Плюс его очень удобно мыть. Да и с установкой проблем нет, - отметили в управе Ленинского района.

Кстати, на ремонт одной остановки в районе выделяют 7,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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