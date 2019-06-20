Ремонт одной остановки в Воронеже обходится в 7700 рублей
Сейчас в павильонах меняют поликарбонатные стены
фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Воронежа продолжается ремонт остановочных пунктов. Комплексное обследование конструкций выявило, что 17 из них требуют восстановления.
Сейчас в павильонах меняют «стены», для этого используют сотовый поликарбонат. По словам специалистов, этот материал лучше других подходит для бокового ограждения: прочен, долговечен и имеет эстетичный вид.
- Плюс его очень удобно мыть. Да и с установкой проблем нет, - отметили в управе Ленинского района.
Кстати, на ремонт одной остановки в районе выделяют 7,7 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU