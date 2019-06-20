В Воронеже задержали мигранта, делавшего закладки с наркотиками в Северном районе
У мужчины изъяли 15 г зелья, расфасованного в свертки
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В Воронеже оперативники накрыли распространителя наркотиков. На квартире 23-летнего уроженца Средней Азии на улице Хользунова изъяли расфасованные полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом.
Экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое вещество - диацетилморфин, 6-моноацетилморфин, ацедилкодеин. Всего «дурь» потянула на 15,48 г.
Задержанный признался, что приобрел наркотические средства для последующего сбыта бесконтактным способом, через закладки в Северном микрорайоне. На него завели уголовное дело за незаконный оборот запрещенных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU