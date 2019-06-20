2019-06-20T14:31:46+03:00
Звезды

В Воронеже выступит Дельфин

Артист привезет поклонникам новую программу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

В начале осени воронежцев ждет путешествие в мир интеллектуальной музыки, полное романтики, психоделии и экспериментов. 5 сентября в столице Черноземья выступит Дельфин.

Артист прошел поразительный эволюционный путь через хип-хоп, альтернативный рок и инди-сцену. Музыкант стал одним из главных участников на множестве крупнейших фестивалей таких как Alfa Future People, Пикник Афиши, Live Fest Summer, Esquire Weekend. Успех артиста - в откровенности и предельной честности, с которыми Дельфин выходит к широкой аудитории. И каждая его новая работа - эксперимент и вызов всему предыдущему творчеству. Что будет в последующем лайве, невозможно предугадать…

Воронежцам артист привезет новую программу, в которую войдут хиты прошлых лет, композиции с десятого студийного альбома «442», возглавившего топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры, а также новые песни.

Концерт пройдет 5 сентября в клубе Palazzo, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горожанам покажут, как шли бои за Воронеж
В Воронеже мужчина застрял в баскетбольном кольце
В Воронеже из-за борьбы с комарами закроют на четыре часа городские парки
22 июня перекроют движение у вокзала Воронеж-1
В Воронеже на видео попало жестокое избиение пенсионера пьяным отморозком
В Воронежской области "Лада" задавила 6-летнего мальчика
В центре Воронежа закрыли слишком шумный барбершоп
Ремонт одной остановки в Воронеже обходится в 7700 рублей
В Воронеже задержали мигранта, делавшего закладки с наркотиками в Северном районе
Бывший воронежский губернатор рассказал президенту о спасении китов из «тюрьмы»
В центре Воронежа свадебные хамы «подложили свинью» водителям
Второй фестиваль «Раменье-Опера» пройдет под Воронежем 24 и 25 августа
Губернатор Воронежской области пообещал повысить зарплаты сельских чиновников
Житель Воронежской области фиктивно прописал пятерых мигрантов из Средней Азии
Воронежец заплатил за фотоаппарат 20 тыс, но технику так и не увидел
В столице Черноземья открылся VII Воронежский медиафорум
В Воронежской области собираются начать первое в стране производство уникального оборудования для электростанций
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В двойной аварии под Воронежем пострадали семь человек, среди них 4-летняя девочка
На пляже в Боровом утонул воронежец
Воронежцев приглашают на «Летний день в Костенках»
Под Воронежем в 24-й раз пройдет «Парус надежды»
В день начала Великой Отечественной воронежцам бесплатно покажут «Белорусский вокзал»
В одном из районов Воронежской области выросли свалки площадью более 1600 кв.м
Следователя и опера, пытавшихся развести воронежца на полмиллиона, отправили из СИЗО под домашний арест
В Воронеже с экс-замначальника отдела лицензирования хотят взыскать «взятку» через суд
Безопасность на воронежских дорогах оценили на «единицу»