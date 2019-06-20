В Воронеже выступит Дельфин

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-20T14:31:46+03:00

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В начале осени воронежцев ждет путешествие в мир интеллектуальной музыки, полное романтики, психоделии и экспериментов. 5 сентября в столице Черноземья выступит Дельфин.

Артист прошел поразительный эволюционный путь через хип-хоп, альтернативный рок и инди-сцену. Музыкант стал одним из главных участников на множестве крупнейших фестивалей таких как Alfa Future People, Пикник Афиши, Live Fest Summer, Esquire Weekend. Успех артиста - в откровенности и предельной честности, с которыми Дельфин выходит к широкой аудитории. И каждая его новая работа - эксперимент и вызов всему предыдущему творчеству. Что будет в последующем лайве, невозможно предугадать…

Воронежцам артист привезет новую программу, в которую войдут хиты прошлых лет, композиции с десятого студийного альбома «442», возглавившего топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры, а также новые песни.

Концерт пройдет 5 сентября в клубе Palazzo, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU