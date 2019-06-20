2019-06-20T14:01:46+03:00
Общество

Бывший воронежский губернатор рассказал президенту о спасении китов из «тюрьмы»

По словам Алексея Гордеева, животных выпустят на волю в течение четырех месяцев
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с портала правительства Воронежской области.Фото с портала правительства Воронежской области.Фото: из архива «КП»
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Сегодня в ходе прямой линии с президентом «всплыла» тема «китовой тюрьмы» в Приморском крае – там в бухте Средняя в неволе содержатся более 100 морских млекопитающих (касатки и белухи). Животных выловили российские компании, чтобы потом продать их Китаю. Однако сделка не состоялась из–за того, что изменилось законодательство, и фактически животные с конца прошлого года находятся в вольерах, как селедки в банке.

В ходе прямой линии журналисты вышли в эфир прямо из «китовой тюрьмы». Выяснилось, что ситуация с заточением морских млекопитающих наконец-то начала разрешаться. Двух касаток и шесть белух везут, чтобы отпустить на свободу. Затем отпустить на волю обещают всех животных.

О том, что происходит в бухте Средняя, в ходе прямой линии пояснил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. По его словам, операция по спасению животных займет четыре месяца:

- Я бы добавил, что создана спецгруппа правительства из ученых, представителей региональных структур. Было принято решение перебазировать животных в место их обитания. Мы поручили эту операцию проводить специалистам. Они продолжат за ними наблюдения. Нужно провести правильную реадаптацию. Работаем круглые сутки. Операция неожиданная, но очень интересная. Это будет также научный эксперимент. Чтобы такое больше не повторялось, запретили вылов в так называемых "культурно-просветительских" целях, только в научных и для малых народов Севера, там традиционно разрешен небольшой вылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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