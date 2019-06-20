2019-06-20T12:30:10+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области пообещал повысить зарплаты сельских чиновников

Александр Гусев не назвал точные цифры
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев пообещал поднять зарплату сельским чиновникам до конца 2019 года.Александр Гусев пообещал поднять зарплату сельским чиновникам до конца 2019 года.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В среду, 19 июня, глава региона Александр Гусев выступил на общем собрании Совета муниципальных образований Воронежской области, проходившем в городском Дворце творчества детей и юношества. Губернатор рассказал, что вышло постановление Правительства России о начале реализации программы комплексного развития сельских территорий. На нее выделяют более 2,5 триллионов рублей, это фактически еще один национальный проект.

- Наш регион сейчас находится в стадии подготовки, чтобы заявиться для участия в программе, - сообщил губернатор.

Александр Гусев ответил на вопросы представителей муниципалитетов. В частности, по поводу возможности повышения зарплаты чиновников сельских администраций.

Губернатор пообещал, что зарплату увеличат в два этапа. По его словам, первое повышение состоится в начале второго полугодия, а второе – ближе к концу года. На сколько повысят зарплату, Александр Гусев не сказал.

Также на заседании прошли выборы нового председателя правления Совета муниципальных образований. На эту должность избрали главу администрации Борисоглебска Андрей Пищугин. Исполнительным директором вместо Ивана Алейника, которому после десяти лет работы на этом посту вручили почетную грамоту регионального правительства, стал Сергей Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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