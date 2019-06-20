Житель Воронежской области фиктивно прописал пятерых мигрантов из Средней Азии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-20T12:11:05+03:00

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70-летний нововоронежец зарегистрировал в принадлежащем ему помещении пятерых мигрантов из республик Средней Азии. Естественно, за деньги и без реального намерения предоставить им жилье.

На мужчину завели уголовное дело, за фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит либо срок до трех лет, либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU