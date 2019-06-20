2019-06-20T12:11:05+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области фиктивно прописал пятерых мигрантов из Средней Азии

20-летнему пенсионеру грозит или срок, или крупный штраф
Ярослав ИВАНОВ
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70-летний нововоронежец зарегистрировал в принадлежащем ему помещении пятерых мигрантов из республик Средней Азии. Естественно, за деньги и без реального намерения предоставить им жилье.

На мужчину завели уголовное дело, за фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит либо срок до трех лет, либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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