Воронежец заплатил за фотоаппарат 20 тыс, но технику так и не увидел

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-20T11:52:47+03:00

Мужчина перевел деньги на карту, после чего интернет-продавец сразу исчез

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Летопись мошенничеств в Воронежской области продолжается: каждый день добавляются новые случаи афер. За 19 июня в регионе зарегистрировали четыре обращения в полицию по фактам мошенничеств. Общий причиненный ущерб составил более 130 тысяч рублей.

Одной из жертв стал житель Ленинского района Воронежа. 43-летний мужчина хотел на интернет-сайте купить фотоаппарат. Перевел на указанный номер банковской карты 20100 рублей, но фотоаппарат ему не доставили, а мобильный телефон лжепродавца оказался отключен.

Пока мошенников ищут, полицейские напоминают воронежцам о бдительности, особенно при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU