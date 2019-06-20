2019-06-20T11:32:05+03:00
Общество

В столице Черноземья открылся VII Воронежский медиафорум

"Комсомолка" представит на нем новое издание "Таежного тупика" Василия Пескова
Ярослав ИВАНОВ
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20 июня стартовал VII Воронежский медиафорум. Журналисты и медиаменеджеры со всей страны обсуждают тему «Современные СМИ: цифровизация медиапространства».

В программе форума образовательный практикум «ИНФОРУМ», мастер-классы известных медиаменеджеров, экспертов и репортеров.

В рамках инфофорума пройдет презентация нового издания самого популярного произведения легендарного обозревателя «Комсомольской правды» Василия Пескова «Таежный тупик».

«Таежный тупик» Василия Пескова - лучший газетный сериал ХХ века

«Таежный тупик» Василия Пескова - лучший газетный сериал ХХ века

ИСТОЧНИК KP.RU

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