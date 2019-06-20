2019-06-20T10:53:19+03:00
Экономика

В Воронежской области собираются начать первое в стране производство уникального оборудования для электростанций

На заводе в Борисоглебске будут делать воздушно-конденсационные установки
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области могут приступить к реализации еще одного проекта в рамках импортозамещения. Борисоглебский завод химического машиностроения, который в сентябре отметит свое 150-летие, собирается начать производство воздушно-конденсационных установок - передового технического решения системы охлаждения теплоэлектростанций. В мире уже более 20 лет для ТЭС используют в основном ВКУ. Для России это новое направление, в нашей стране пока не было реализовано ни одного такого проекта. На заводе в Борисоглебске планируют организовать производство основных компонентов ВКУ - плоскоовальной трубы.

Представители «Борхиммаша» отмечают, что воздушно-конденсационные установки могут также успешно применяться на предприятиях химической промышленности и мусоросжигательных заводах, экспортироваться в страны СНГ и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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