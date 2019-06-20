В двойной аварии под Воронежем пострадали семь человек, среди них 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-20T10:31:22+03:00

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20 июня на 626-м километре автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе произошла масштабная «цепная» авария. Около четырех часов утра «КИА Церато», следовавший в сторону Москвы, «догнал» ВАЗ-2108. От удара «восьмерку» выбросило в кювет, машина перевернулась. А через несколько минут в стоявший после аварии «КИА» въехал ВАЗ-2106.

В двух авариях в итоге пострадали семь человек: в первом случае - 34-летний водитель и 24- и 25-летние мужчины-пассажиры перевернувшейся «восьмерки», во втором - 33-летний водитель и 31-летний пассажир «шестерки», а также 30-летняя женщина с 4-летней дочкой - пассажирки «КИА Церато». Благо еще малышка находилась в детском автокресле.

Всех пострадавших отправили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU