На пляже в Боровом утонул воронежец

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-20T11:10:42+03:00

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19 июня на пляже в Боровом утонул мужчина. Спасателей отдыхающие вызвали около четырех часов вечера. Водолазы вытащили тело 21-летнего мужчины из воды около восьми вечера. Правоохранители проверяют, по какой причине случилась трагедия, назначена судмедэкспертиза.

Руководитель городской спасательной службы отметил на планерке в мэрии, что на пляжах отдыхающие часто находятся в алкогольном опьянении и не следят за малышами. Напомним, 13 и 14 июня в Воронежской области утонули четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU