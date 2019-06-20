Воронежцев приглашают на «Летний день в Костенках»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-20T09:15:10+03:00

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29 июня в археологическом музее-заповеднике «Костенки» отпразднуют 140-летие открытия стоянки эпохи верхнего палеолита. 28 июня 1879 года профессор Петербургского университета Иван Поляков обнаружил на донском берегу поселение каменного века с кремневыми орудиями труда и наконечниками копий древних людей. С тех пор в Костенках нашли около 70 древних стоянок, относящихся к огромному временному периоду - от 45 до 18 тысяч лет назад.

В честь памятной даты в музее проведут традиционный июньский «Летний день в Костенках». Для праздника разработали насыщенную программу.

В 10.30 в зеленой зоне рядом с музеем стартуют мастер-классы. Музей «Бирюльки» из Рамони предложит поиграть в старинные настольные игры, а также поработать на средневековом токарном станке. Мастера хохольского музея «Мастера» и Дома ремесел продемонстрируют искусство ковроплетения, обучат приемам старинной вышивки и покажут, как можно сделать старинную обрядовую куклу.

В 12.30 в экспозиционном зале музея главный научный сотрудник музея-заповедника Ирина Котлярова прочитает лекцию «140 лет исследований в Костенках: открытия и интерпретации», посвященную длительному процессу исследований костенковских памятников и открытиям, сделанным на основе их изучения.

Также посетителей ждет концерт детского фольклорного коллектива «Беседушка» и ансамбля «Наши люди» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU