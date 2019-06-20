Под Воронежем в 24-й раз пройдет «Парус надежды»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-20T08:43:28+03:00

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С 21 по 23 июня под Воронежем пройдет XXIV фестиваль авторской песни «Парус надежды». В этом году он будет посвящен 85-летию барда Юрия Визбора. В форуме примут участие авторы-исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Липецка, Тамбова, Таганрога, Нижнего Новгорода, Шахт, Ельца, Старого Оскола, Воронежской области, станицы Боковская, а также Донецка и Луганска.

21 июня вечером после открытия пройдет концерт лауреатов прошлых лет, который завершится салютом. После полуночи у большого университетского костра соберутся выпускники ВГУ. Ночью будут петь песни Визбора. А в четыре утра встретят рассвет минутой молчания и песнями войны на берегу Воронежского водохранилища.

Днем 22 июня пройдут конкурсы в номинациях «Авторы», «Исполнители», «Поэты», «Ансамбли», «Поют и сочиняют дети», «Поем всей семьей», «Когда поет чиновник». В этот день на фестивальной поляне будут работать творческие мастерские, для детворы проведут зарядку, конкурс рисунков «Барды глазами детей», интеллектуальные игры, «Лингвистическую бегалку». Для взрослых прочитают лекцию «Почему мы ссоримся?».

23 июня участников фестиваля ждут спортивно-массовые мероприятия.

До фестивальной поляны можно добраться на автобусе № 113 до остановки «Ближние сады», дальше по указателям в сторону Воронежского водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU