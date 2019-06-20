В день начала Великой Отечественной воронежцам бесплатно покажут «Белорусский вокзал»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-20T08:07:19+03:00

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22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, Воронеж присоединится к всероссийской акции «Великое кино великой страны». Воронежцам бесплатно покажут легендарный фильм «Белорусский вокзал».

Этот вокзал для фронтовиков был символом войны и Победы. Именно с Белорусского 22 июня 1941 года отправлялись военные эшелоны и на него же они прибывали 9 мая 1945 года…

Фильм «Белорусский вокзал» о встрече фронтовых друзей снял в 1971 году 29-летний режиссер Андрей Смирнов. Многим он запомнился не только актерскими работами Евгения Леонова, Всеволода Сафонова, Анатолия Папанова, Алексея Глазырина, но и песней о десятом десантном батальоне, которую исполнила Нина Ургант. Песня «Нам нужна одна победа» была написана специально для фильма Булатом Окуджавой. Аранжировку сделал композитор Альфред Шнитке, но он настоял, чтобы и в фильме, и на всех пластинках автором музыки указывался только Булат Окуджава.

По воспоминаниям создателей, первоначально фильм планировали запретить из-за негативного освещения деятельности советской милиции, а разрешили его показ именно из-за песни: услышав ее на демонстрации киноленты, Леонид Брежнев так расчувствовался, что начал всхлипывать.

Бесплатный показ «Белорусского вокзала» пройдет в кинотеатре «Спартак» 22 июня. Начало сеанса в 11.00. Вход по приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU