В одном из районов Воронежской области выросли свалки площадью более 1600 кв.м
В Грибановском районе неожиданно нашлись 15 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов общей площадью более 1600 кв.м.! При этом шесть из них, площадью около 800 кв.м., были расположены в самом поселке Грибановский.
Трудно сказать, как такое «добро» просмотрела местная администрация. Однако местная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства органами местного самоуправления.
- Администрациями городского и трех сельских поселений не принимаются надлежащие меры по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, отходов I класса опасности, а также к ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора в границах территории поселений, - пришли к выводу в прокуратуре.
По результатам проверки внесены представления главам администраций Грибановского городского поселения, Алексеевского, Кутковского и Малоалабухского сельских поселений об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU