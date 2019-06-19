2019-06-19T21:02:07+03:00
Общество

В одном из районов Воронежской области выросли свалки площадью более 1600 кв.м

Всего было обнаружено 15 незаконных мест хранения мусора
Олег ИВАНОВ
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В Грибановском районе неожиданно нашлись 15 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов общей площадью более 1600 кв.м.! При этом шесть из них, площадью около 800 кв.м., были расположены в самом поселке Грибановский.

Трудно сказать, как такое «добро» просмотрела местная администрация. Однако местная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства органами местного самоуправления.

- Администрациями городского и трех сельских поселений не принимаются надлежащие меры по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, отходов I класса опасности, а также к ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора в границах территории поселений, - пришли к выводу в прокуратуре.

По результатам проверки внесены представления главам администраций Грибановского городского поселения, Алексеевского, Кутковского и Малоалабухского сельских поселений об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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