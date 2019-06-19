2019-06-19T20:43:22+03:00
Происшествия

В Воронеже с экс-замначальника отдела лицензирования хотят взыскать «взятку» через суд

Деньги должны пойти в бюджет государства
Олег ИВАНОВ
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19 июня прокуратура Левобережного района Воронежа направила в суд иск к 37-летнему экс-замначальнику отдела лицензирования, лицензионного контроля и декларирования департамента земельных и имущественных отношений области. С мужчины хотят взыскать в доход государства деньги, которые он получил в качестве взятки.

Ранее суд признал мужчину виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его оштрафовали на 500 тысяч рублей и на 3 года лишили права занимать должности в органах государственной власти. Приговор суда вступил в законную силу.

Как установлено судом, в декабре 2018 года Попов получил 10 тысяч рублей за «помощь» индивидуальному предпринимателю. Он предупреждал его о внеплановых проверках соблюдения лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкоголя. Так бизнесмен смог закрыть на время проверок часть торговых павильонов и тем самым избежал изъятия продукции.

- При получении оставшейся части суммы взятки в размере 20 тысяч рублей Попов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - отмечают в прокуратуре.

Иск о взыскании полученной части взятки находится на рассмотрении в Левобережном районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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