2019-06-19T20:31:15+03:00
Общество

Безопасность на воронежских дорогах оценили на «единицу»

Зато качество самого покрытия получило достаточно высокую оценку
Олег ИВАНОВ
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Автомобилистам стало удобнее в нашем городе, но вот у пешеходов по-прежнему могут быть проблемыАвтомобилистам стало удобнее в нашем городе, но вот у пешеходов по-прежнему могут быть проблемыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Участники Дорожной инспекции ОНФ считают, что в Воронеже чиновники забыли о безопасности пешеходов. Активисты, например, проверили улицу Новосибирскую: здесь новое асфальтовое покрытие и разметка, но на повороте через шесть полос движения устроен нерегулируемый переход. Нет ни освещения, ни островка безопасности, ни светофора, подходы не предусмотрены для маломобильных граждан.

- Похожий пример – на улице 45-й Стрелковой дивизии, которая попала на карту, но ее отремонтировали. Теперь к качеству покрытия не придерешься. Но обустроенного пешеходного перехода нет. Люди, идущие от остановки общественного транспорта в поликлинику, перебегают дорогу на свой страх и риск. Другим приходится идти в обход. Об удобстве и безопасности пешеходов никто не подумал, - заявляют активисты.

Вообще же на интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» в Воронеже всего 257 участков - это мало. При этом «красный сектор», требующий ремонта, находится на окраинах.Среди таких улиц – Холмистая, Шахтинская, Новикова, Владимира Невского, Шишкова и Ракетный переулок.

- «Воронеж получает «четверку» за качество дорог и «единицу» по безопасности. Ремонтируя дороги, нужно помнить о людях и их безопасности. Необходимо понимать, как правильно обустраивать пешеходные переходы, ведь приоритет в городе должен быть у пешеходов, а не у автомобилей. А жителям хотелось бы посоветовать активнее пользоваться ресурсом ОНФ «Карта убитых дорог» и показывать чиновникам, какие улицы нуждаются в ремонте», – сказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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