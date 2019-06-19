В Воронежской области угонщика мотоцикла поймали за 15 минут

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-19T20:21:37+03:00

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Накануне днем 37-летний житель поселка Новохоперский припарковал мотоцикл «Орион» у магазина по улице Советская. Сам же мотоциклист ушел за покупками.

За всем этим наблюдал 28-летний местный житель. Он уже был судим, и, вероятно, не боялся вернуться в места не столь отдаленные. Мужчина подошел к мотоциклу, завел его и уехал кататься по рабочему поселку.

- Спустя 15 минут его остановили сотрудники полиции для проверки документов. Выяснилось, что мужчина угнал мотоцикл и был задержан. Свой поступок задержанный объяснил желанием покататься, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU