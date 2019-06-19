2019-06-19T20:21:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области угонщика мотоцикла поймали за 15 минут

Похоже, рецидивист вновь может вернуть за решетку
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне днем 37-летний житель поселка Новохоперский припарковал мотоцикл «Орион» у магазина по улице Советская. Сам же мотоциклист ушел за покупками.

За всем этим наблюдал 28-летний местный житель. Он уже был судим, и, вероятно, не боялся вернуться в места не столь отдаленные. Мужчина подошел к мотоциклу, завел его и уехал кататься по рабочему поселку.

- Спустя 15 минут его остановили сотрудники полиции для проверки документов. Выяснилось, что мужчина угнал мотоцикл и был задержан. Свой поступок задержанный объяснил желанием покататься, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из районов Воронежской области выросли свалки площадью более 1600 кв.м
Следователя и опера, пытавшихся развести воронежца на полмиллиона, отправили из СИЗО под домашний арест
В Воронеже с экс-замначальника отдела лицензирования хотят взыскать «взятку» через суд
Безопасность на воронежских дорогах оценили на «единицу»
В Воронежской области виновник ДТП, в котором погиб младенец, отправится в колонию-поселение
Воронежцам с 1 июля придется платить больше за воду, отопление и электричество
В Воронеже перевозчики требуют поднять стоимость проезда в маршрутках
Под Воронежем девушка на «Дэу» врезалась в трактор
После обращения к президенту следователи проверят воду под Воронежем
Жителю Воронежской области пришлось извиняться за скандальное видео о скорой помощи
В Воронежской области рассказали, насколько выросла зарплата за последние месяцы
Воронежская улица была признана лучшей на Retail Week Awards
Во дворах Воронежа развернулась погоня за Hyundai с наркотиками
В Воронеже на улице Новгородской появился новый тротуар
В воронежском магазине нашли свиные селезенки с бактериями, опасными для жизни человека
В Воронежской области активизируют обучение медиков по целевому набору
Жители двух домов под Воронежем жалуются президенту на плохую воду
В Воронеже следователь сфальсифицировал дело, чтобы уложиться в срок
В Воронежской области сотрудник УФСИН попался с двумя свертками наркотиков
В Воронеже определили подрядчиков для благоустройства площади Победы и парка «Орленок»
Под Воронежем женщина заплатит 25 тысяч за пинок в живот полицейскому
В Воронеже продажа инвалидной коляски обернулась для местной жительницы потерей 77 тысяч
В честь Дня семьи, любви и верности в Воронеже пройдет большой праздник