В Воронежской области виновник ДТП, в котором погиб младенец, отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 20:14 2019-06-19T20:14:16+03:00

Правда, проведет он там всего полтора года

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К 1,5 годам колонии-поселения суд приговорил 28-летнего воронежца. Его признали виновным в нарушении лицом Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Следствием установлено, что 28-летний водитель автомобиля «Сузуки» ехал в направлении Воронежа с превышением скорости до 100 км/ч. Парень допустил столкновение с поворачивавшим автомобилем «ВАЗ–2105».

- В результате «ВАЗ-2105» самопроизвольно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Соната», под управлением 44-летнего жителя Ростовской области. В результате ДТП от повреждений скончались до приезда скорой помощи пассажиры «ВАЗ» - 33-летняя местная жительница и ее младенец, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести: 35 - летний водитель и 4-летний пассажир ВАЗ – 2105, а также водитель и 42-летняя пассажирка «Хендай-Соната», местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU