2019-06-19T19:12:25+03:00
Происшествия

Под Воронежем девушка на «Дэу» врезалась в трактор

Автомобилистку с травмами госпитализировали в больницу «Электроника»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 июня в 13.00 в Новоусманском районе 29-летняя женщина на автомобиле «Дэу» врезалась в трактор «Беларус». ДТП случилось на 524-м километре трассы М4 «Дон». Машины ехали в попутном направлении в сторону Воронежа. Возможно, женщина не справился с управлением и угодила на иномарке в габаритную технику.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, женщину с травмами госпитализировали в больницу «Электроника». Инспекторам предстоит выяснить все детали аварии.

К слову, за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 118 ДТП, из них в областном центре – 91, на федеральных трассах – 5, в районах области – 23. В 3 ДТП пострадало 2 человека, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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