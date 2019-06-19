2019-06-19T18:46:09+03:00
Общество

После обращения к президенту следователи проверят воду под Воронежем

По словам жителей двух домов, вода в их кранах имеет желтый осадок и неприятный запах
Олег ИВАНОВ
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С такой водой действительно опасно что-либо делатьС такой водой действительно опасно что-либо делать
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Новое видео, обращенное к Владимиру Путину, появилось в Сети. На сайте «Новая Усмань Сегодня» жители домов №№ 26А и 26Б на улице Солнечной Новой Усмани разместили обращение, в котором просят президента помочь им решить проблему с водой.

19 июня следователи организовали доследственную проверку по обращению граждан на Прямую линию.

- Со слов местных жителей с 2015 года в указанные дома поставляется техническая вода, которая имеет желтый осадок и неприятный запах. Такую воду нельзя пить и купать в ней детей. Четыре года жильцы пытаются решить данную проблему, но результатов практически нет. Оплатив за свой счет экспертизы, жителям удалось доказать, что поставляемая вода не питьевая, а техническая, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области.

Следователи уже анализируют документацию на поставку воды гражданам вышеуказанных домов, приняты объяснения у сотрудников администрации и МОО «Новоусманское коммунальное хозяйство», приобщена к материалам документация по данному вопросу из службы судебных приставов Новоусманского РОСП. Также запланировано проведение заборов воды в скважине и месте присоединения жилых домов к сети водоснабжения, после этого будут назначены необходимые экспертизы. По итогам доследственной проверки СУ СК будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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