Жителю Воронежской области пришлось извиняться за скандальное видео о скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-19T18:35:03+03:00

Вероятно, молодые люди хотели поднять шумиху, но теперь сами не хотят отвечать за свое поведение

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Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова 19 июня в социальных сетях отреагировала на появившееся в интернете видео с медиками скорой помощи из Бобровского района. Отметим, что авторы ролика утверждали, что якобы врачи отказались оказывать помочь пациенту с травмой головы и чуть ли не требовали деньги за бензин.

- Пьяные молодые бобровцы оболгали скорую медпомощь на видео, а теперь просят отозвать из полиции заявление бобровской больницы об их хулиганском поведении. По поводу упомянутого видео соцсети и СМИ начали очередной хайп. А было так: утром 17 июня к пункту скорой медицинской помощи в селе Слобода группа лиц доставила пациента с травмой головы. Сопровождавшие вели себя агрессивно, нецензурно выражались и препятствовали оказанию медицинской помощи. Фельдшер осмотрел пациента, обработал рану и нанес асептическую повязку, угрозы для жизни не было. Поэтому бригада скорой помощи по предварительной договоренности с Бобровской РБ доставила пострадавшего на перекресток, где через 10 минут его забрал автомобиль скорой медицинской помощи и доставил в приемное отделение районной больницы, - отметила представитель облздрава.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что проблем с топливом для машин скорой медицинской помощи нет. Сам пациент уже принес больнице извинения за своих друзей за размещенное в интернет видео, а сегодня попросил учреждение отозвать заявление из полиции по поводу этого инцидента, объясняя поведение пьяных друзей волнением.

ИСТОЧНИК KP.RU