В Воронежской области рассказали, насколько выросла зарплата за последние месяцы

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-19T17:53:06+03:00

Походе, что в области зарплата гораздо меньше, чем в Воронеже Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Не так давно мы со ссылкой на Воронежстат сообщали, что среднемесячная зарплата в нашем городе по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла на 9,9% и составила 38 905 рублей. А какова же эта сумма, если взять в целом регион? Ответ на этот вопрос 19 июня дала пресс-служба Воронежстата.

Оказалось, что в среднем в месяц зарплата работников предприятий Воронежской области в 2019 года составила 31 920 рублей. Это на 7,2% больше, чем за тот же период 2018 года. К слову, для расчета брался промежуток с января по апрель.

Если же брать лишь последний месяц, за который есть статистика, это апрель – то сумма вырастет до 33 632 рублей. Как уверяют исследователи, реальный размер зарплаты в 2019 году увеличился на 1,8%.

Существенно (в 1.9 раза) в апреле превысил среднеобластной уровень доход работников финансовых и страховых компаний. Кроме того, больше других получили работники фирм, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, осуществлявших кондиционирование воздуха.

Выше среднего зарабатывают и люди в сфере информации и связи. Выше и зарплата работников организаций, производящих химические вещества и химические продукты.

Самая низкая зарплата (28 % от среднеобластного уровня) у работников, трудившихся в производстве бумаги и бумажных изделий, текстильных изделий (35 %).

ИСТОЧНИК KP.RU