2019-06-19T16:37:47+03:00
Происшествия

Во дворах Воронежа развернулась погоня за Hyundai с наркотиками

Водителю иномарки не удалось скрыться от вневедомственной охраны
Олег ИВАНОВ
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17 июня росгвардейцы на одной из улиц увидели, как водитель автомобиля Hyundai, наплевав на требование остановиться инспектора ГИБДД, пытается скрыться во дворах. Сотрудники вневедомственной охраны начали преследование.

Погоня продолжалась не долго, в итоге были задержаны двое воронежцев 26 и 35 лет. Почему же они убегали? Вскоре выяснилось и это: у мужчины в автомобиле нашли наркотические вещества. Во время досмотра полицейские изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. В настоящее время проводится экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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