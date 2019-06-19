Во дворах Воронежа развернулась погоня за Hyundai с наркотиками
Водителю иномарки не удалось скрыться от вневедомственной охраны
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17 июня росгвардейцы на одной из улиц увидели, как водитель автомобиля Hyundai, наплевав на требование остановиться инспектора ГИБДД, пытается скрыться во дворах. Сотрудники вневедомственной охраны начали преследование.
Погоня продолжалась не долго, в итоге были задержаны двое воронежцев 26 и 35 лет. Почему же они убегали? Вскоре выяснилось и это: у мужчины в автомобиле нашли наркотические вещества. Во время досмотра полицейские изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. В настоящее время проводится экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU