2019-06-19T16:28:42+03:00
Общество

В Воронеже на улице Новгородской появился новый тротуар

На ремонт и строительство пешеходных дорожек Коминтерновскому району выделили 8 миллионов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В Воронеже на улице Новгородской завершилась укладка тротуара. Параллельно идут работы по строительству дорожки на Московском проспекте.

В этом году Коминтерновскому району на строительство и ремонт пешеходных зон выделяется 8 миллионов рублей. В списке на благоустройство улицы Машиностроителей, Геращенко, Еремеева, 45-ой Стрелковой дивизии и Владимира Невского.

Подрядчиком выступает ОАО «Воронежкамень».

- При составлении планов благоустройства учитывались пожелания жителей, - рассказали в управе Коминтерновского района. - В процессе ремонта подрядная организация старается учесть особенности территории и сложившейся инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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