В Воронеже на улице Новгородской появился новый тротуар
В Воронеже на улице Новгородской завершилась укладка тротуара. Параллельно идут работы по строительству дорожки на Московском проспекте.
В этом году Коминтерновскому району на строительство и ремонт пешеходных зон выделяется 8 миллионов рублей. В списке на благоустройство улицы Машиностроителей, Геращенко, Еремеева, 45-ой Стрелковой дивизии и Владимира Невского.
Подрядчиком выступает ОАО «Воронежкамень».
- При составлении планов благоустройства учитывались пожелания жителей, - рассказали в управе Коминтерновского района. - В процессе ремонта подрядная организация старается учесть особенности территории и сложившейся инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU