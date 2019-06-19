В воронежском магазине нашли свиные селезенки с бактериями, опасными для жизни человека

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-19T16:04:43+03:00

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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили работу магазинов «Центрторг» № 11 и № 43 и кафе универсама «Северный» ООО «СРТ-плюс». В холодильниках обнаружили в картонных коробках колбасу и свиную печень ООО «Мясокомбинат Бобровский». Продукты лежали вплотную к стенам камеры. Все это в принципе нормально, никуда не годится только то, что в журнале температурного контроля не было данных о режиме хранения колбасы и печени.

Но это еще цветочки. В магазине «Центрторг» № 43 свиные селезенки замораживали повторно. Для качества продукции эта процедура, мягко говоря, не очень полезная. Что и подтвердила экспертиза. В селезенках обнаружили опасные для здоровья человека бактерии – листерии.

По факту нарушений составили административный протокол, его направили в Арбитражный суд Воронежской области для рассмотрения.

Суд оштрафовал ООО «Сеть розничной торговли-плюс» на 100 000 рублей. Это решение вступило в законную силу.

Справка «КП»

Бактерии листерии вызывают опасную инфекционную болезнь - листериоз. Она характеризуется многообразием симптомов, поражением лимфатических узлов, центральной нервной системы и высокой степенью летальности.

Особенно опасно заболевание для детей и беременных женщин. У младенцев листериоз проходит в крайне тяжелой форме. У женщин, вынашивающих ребенка, независимо от срока беременности эта болезнь может стать причиной выкидыша, рождения инфицированного листериями малыша или с наличием тяжелых врожденных патологий.

ИСТОЧНИК KP.RU