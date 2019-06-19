2019-06-19T15:45:53+03:00
Общество

В Воронежской области активизируют обучение медиков по целевому набору

Молодых специалистов ждут районных больницах Воронежа, Лисок, Павловска, Острогожска, Боброва, Россоши, Калача
Елена ФЕДЯШЕВА
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Департамент здравоохранения Воронежской области сообщает о планах целевой подготовки врачей на по программам специалитета, ординатуры и профессиональной переподготовки на 2019 год. В рамках поддержки регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выделят 12 мест по пяти специальностям: кардиология, неврология, терапия, анестезиология-реанимация и рентенэндоваскулярные диагностика и лечение.

Потребность в молодых специалистах этих направлений существует в районных больницах Лисок, Павловска, Острогожска, Боброва, Россоши, Калача и больницах №1, 8 и 10 Воронежа.

- В рамках другого направления нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в ближайшие пять лет будут открыты центры амбулаторной онкологической помощи. Для того, чтобы обеспечить их квалифицированными кадрами, на подготовку в ординатуре в 2019 году выделят 16 мест, в 2020 – 7 мест и в 2021 – 11, - отметили в департаменте.

Врачи пройдут специализацию по онкологии, неврологи, урологии, хирургии, рентгенологии, акушерству и гинекологии и оториноларингологии. Центр помощи онкологическим больным откроется в этом году на базе Лискинской районной больницы. Еще шесть таких центров появятся до 2024 года в Борисоглебской, Павловской, Россошанской, Бобровской и Калачеевсской районных больницах и в областном онкологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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