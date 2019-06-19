2019-06-19T13:37:38+03:00
Происшествия

В Воронеже следователь сфальсифицировал дело, чтобы уложиться в срок

Мужчина сделал документ о признании потерпевшего, в котором расписался от его имени
Юлия ДИДЕНКО
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Так мужчина хотел избежать дисциплинарной ответственности.Так мужчина хотел избежать дисциплинарной ответственности.Фото: "КП" Архив
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В Воронеже к двум годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей приговорили бывшего старшего следователя МВД. Мужчину обвинили в в фальсификации доказательств и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 19 июня.

Выяснилось, что следователь чтобы не нарушать процессуальные сроки по уголовному делу, которое было у него в производстве, сделал официальные документы, в которые внес недостоверные сведения. После приложил их к материалам дела и направил в прокуратуру с обвинительным заключением. Таким образом он хотел избежать дисциплинарной ответственности и улучшить служебные показатели. Нарушение вскрылись в ходе служебной проверки.

Также сотрудник, чтобы скрыть утраченных вещественные доказательства сделал постановление о признании потерпевшим и допрос лица, в которых расписался от его имени, а также составил расписку о получении им вещественных доказательств на ответственное хранение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу следователем о тяжком преступлении) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Мужчина свою вину признал. Суд приговорил его к лишению свободы на два года с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, он выплатит штраф в 20 тыс. рублей и лишился на полтора года возможности занимать должность в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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