В Воронежской области сотрудник УФСИН попался с двумя свертками наркотиков

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-19T13:09:28+03:00

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В Борисоглебске на сотрудника следственного изолятора №2 УФСИН России возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 19 июня.

В начале июня сотрудники полиции при досмотре автомобиля 35-летнего сотрудника УФСИН нашли и изъяли два свертка с наркотическим веществом. Мужчина пояснил, что наркотик приобрел для личного потребления.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU