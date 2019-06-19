В Воронежской области сотрудник УФСИН попался с двумя свертками наркотиков
В Борисоглебске на сотрудника следственного изолятора №2 УФСИН России возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 19 июня.
В начале июня сотрудники полиции при досмотре автомобиля 35-летнего сотрудника УФСИН нашли и изъяли два свертка с наркотическим веществом. Мужчина пояснил, что наркотик приобрел для личного потребления.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU