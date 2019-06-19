2019-06-19T12:42:04+03:00
Общество

В Воронеже определили подрядчиков для благоустройства площади Победы и парка «Орленок»

Сроки для выполнения работ достаточно жесткие – около года
Яков СТРОГОВ
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Так будет выглядеть обновленная площадь Победы днем.Так будет выглядеть обновленная площадь Победы днем.Фото: gkdt.ru
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В мэрии определили подрядчиков для обновления площади Победы и парка «Орленок». Находятся они недалеко друг от друга в центре города. И если «Орленок» вообще производит впечатление полузаброшенного, то площадь Победы выглядит в целом нормально, но зато лестница, ведущая к ней от улицы Помяловского, находится просто в ужасном состоянии.

Приводить в порядок площадь Победы и местность вокруг нее будет компания «ВСБ», ранее строившая мусоросортировочный комплекс в Россошанском районе. Стоимость выигранного фирмой контракта – 167,5 миллионов рублей. Другим участником аукциона был «Воронежтеплоспецстрой». Эта компания оценила свои услуги повыше – на 168,3 миллиона. И проиграла.

За 167,5 миллиона рублей, которые выделят из городского, областного и федерального бюджетов, работникам «ВСБ» предстоит сделать немало. До 1 мая 2020 года им нужно будет заменить тротуарную плитку на площади 6,5 тысяч квадратных метров, привести в порядок гранитную облицовку памятника (324 м2), поставить новые фонари и систему видеонаблюдения. Также на площади должны появиться две смотровые площадки, напоминающие стену старой крепости. На месте цветников сделают каскадные фонтанаы. Размеры двух чаш будут 16х7 метров, третьей – 30х7 м. Фонтаны облицуют серым гранитом. Ночью их будут подсвечивать белыми и красными светильниками. Также перестроят электрические сети и линии связи, сети канализации и водопровод. Кроме того, будет подсветка на стеле и на памятнике. Все работы должны завершить до 9 мая 2020 года.

Ночью будут включать подсветку. Фото: gkdt.ru

Ночью будут включать подсветку.Фото: gkdt.ru

«Воронежтеплоспецстрой», уступив подряд на площадь Победы, отыгрался на аукционе на благоустройство парка «Орленок». Собственно, фирме сделать это было нетрудно – она была единственным участником торгов. Тем не менее для приличия представители компании скинули 1,21 миллион рублей (максимальная цена контракта была 238,9 миллионов рублей, стала 237,69 млн.). Деньги также выделят из бюджетов трех уровней – городского, областного и федерального.

В «Орленке» должны будут сделать площадку для выгула собак, отремонтировать фонтан, центральный вход и ограждение, подновят, но сохранят скульптуру всадника. Подрядчик должен будет заменить тротуар на площади 9 тыс. м2, на 3,5 га из 5,1 га общей площади парка высадят деревья и кустарники, сделать автополив, игровые и спортивные площадки, поставить новые фонари. В «Орленке» должны провести городское радио, оборудовать WI-FI и систему видеонаблюдения. Также в парке сделают облицованный деревом 140-метровый мост. Внутри него будут стоять торговые точки. На боку моста укрепят экран летнего кинотеатра, для зрителей установят светящиеся скамьи.

В «Орленке» будут необычная детская площадка с перепадами рельефа. На ней будут разные покрытия - резиновая крошка, песок, галька, брусчатка, дерево и бетон. Изюминкой площадки будут самые длинные в Воронеже качели длиной – они протянутся на 140 метров через всю детскую зону парка.

Реконструкция парка будет идти в три этапа. На первом сделают зоны отдыха, фудкорт, детские игровые площадки, арт-зону. На втором приведут в порядок мемориал парка, на третьем оборудуют спортивные площадки.

Все эти работы должны завершить к 1 сентября 2020 года.

Примерно так будет выглядеть новый парк "Орленок". Фото: другой источник.

Примерно так будет выглядеть новый парк "Орленок".Фото: другой источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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