2019-06-19T12:34:34+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина заплатит 25 тысяч за пинок в живот полицейскому

Пьяная жительница Семилук оскорбила правоохранителя, а затем напала на него с электрошокером
Юлия ДИДЕНКО
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Сотрудник полиции приехал в квартиру к нападавшей из-за жалобы соседей на громкую музыку.Сотрудник полиции приехал в квартиру к нападавшей из-за жалобы соседей на громкую музыку.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Семилуках к штрафу в 25 тысяч рублей приговорили 35-летнюю местную жительницу, которая в пьяном виде напала на сотрудника полиции с электрошокером. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 19 июня.

Инцидент произошел 3 марта, когда сотрудник полиции приехал в квартиру к нападавшей из-за жалобы соседей на громкую музыку. Пьяная женщина открыла ему дверь и в присутствии своих знакомых обрушилась на него с оскорблениями. Затем местная жительница пнула правоохранителя в живот и применила электрошокер.

Семилукский районный суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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