В Воронеже продажа инвалидной коляски обернулась для местной жительницы потерей 77 тысяч
В Воронеже от мошенников пострадала 47-летняя жительница Северного микрорайона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 19 июня.
Инцидент произошел накануне. Женщина опубликовала на сайте объявлений информацию о продаже инвалидной коляски. Через какое-то время ей позвонил незнакомый мужчина и сказал, что хочет приобрести вещь. Он попросил женщину пройти к банкомату и следовать его инструкциям, якобы для зачисления денег на ее банковскую карту.
После того, как местная жительница ввела несколько комбинаций, «покупатель» начал повышать на неё голос и уверять, что из-за ее некорректных действий с его банковского счета списались около 77 тысяч рублей. Мошенник потребовал немедленно вернуть якобы похищенные у него деньги. Испугавшись, женщина перевела сумму на его счет. Вернувшись домой, она осознала, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ча. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, - прокомментировали в ведомстве.
Всего за сутки в городе зарегистрировано пять сообщений о мошенничествах.
Воронежские полицейские призывают граждан сохранять бдительность при осуществлении финансовых сделок в сети Интернет, совершении каких-либо банковских операций по указаниям неизвестных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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