В честь Дня семьи, любви и верности в Воронеже пройдет большой праздник

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-19T11:56:56+03:00

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День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, воронежцы отпразднуют 5 числа. В Центральном парке пройдет большой семейный праздник - с 11.00 и до 21.00.

На территории парка развернется выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, будут работать фотозоны, пройдут мастер-классы и квесты. В 16.00 в Зеленом театре поздравят супругов-юбиляров. В 18.00 начнется программа «Танцуем всей семьей».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU