Воронежский зоопарк объявляет фотоконкурс в честь своего юбилея

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-19T11:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы частый посетитель Воронежского зоопарка, да еще и фотолюбитель, то это ваш шанс! В честь своего 25-летия зоопарк объявляет фото-конкурс снимков обитателей как самого зоопарка, так и зоопитомника «Червленый Яр».

- Приходите к нам на прогулку, знакомьтесь с обитателями на познавательных программах, наблюдайте и фотографируйте, - приглашают авторы идеи и напоминают, что при фотографировании животных нельзя использовать вспышку.

Самые удачные снимки займут достойное место на сайте учреждения, а победители получат грамоты, а все участники - дипломы.

Фотографии и анкету участника можно присылать с 5 июня по 19 июля на электронную почту zoovrn@mail.ruс темой «Заявка на конкурс». Условия конкурса можно найти на сайте: www.zooparkvrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU