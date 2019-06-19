2019-06-19T11:28:42+03:00
Общество

Воронежский зоопарк объявляет фотоконкурс в честь своего юбилея

Лучшие снимки разместят на сайте
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского зоопарка.фото с сайта Воронежского зоопарка.
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Если вы частый посетитель Воронежского зоопарка, да еще и фотолюбитель, то это ваш шанс! В честь своего 25-летия зоопарк объявляет фото-конкурс снимков обитателей как самого зоопарка, так и зоопитомника «Червленый Яр».

- Приходите к нам на прогулку, знакомьтесь с обитателями на познавательных программах, наблюдайте и фотографируйте, - приглашают авторы идеи и напоминают, что при фотографировании животных нельзя использовать вспышку.

Самые удачные снимки займут достойное место на сайте учреждения, а победители получат грамоты, а все участники - дипломы.

Фотографии и анкету участника можно присылать с 5 июня по 19 июля на электронную почту zoovrn@mail.ruс темой «Заявка на конкурс». Условия конкурса можно найти на сайте: www.zooparkvrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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