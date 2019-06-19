Воронежский зоопарк объявляет фотоконкурс в честь своего юбилея
Если вы частый посетитель Воронежского зоопарка, да еще и фотолюбитель, то это ваш шанс! В честь своего 25-летия зоопарк объявляет фото-конкурс снимков обитателей как самого зоопарка, так и зоопитомника «Червленый Яр».
- Приходите к нам на прогулку, знакомьтесь с обитателями на познавательных программах, наблюдайте и фотографируйте, - приглашают авторы идеи и напоминают, что при фотографировании животных нельзя использовать вспышку.
Самые удачные снимки займут достойное место на сайте учреждения, а победители получат грамоты, а все участники - дипломы.
Фотографии и анкету участника можно присылать с 5 июня по 19 июля на электронную почту zoovrn@mail.ruс темой «Заявка на конкурс». Условия конкурса можно найти на сайте: www.zooparkvrn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU