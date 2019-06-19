В Воронеже умер велосипедист, попавший под самосвал

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-19T11:16:18+03:00

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Врачи не смогли спасти 47-летнего велосипедиста, попавшего под самосвал «МАН» на улице Машиностроителей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, авария случилась во вторник, 18 июня, в 14.30. Мужчина, ехавший справа от самосвала на своем велосипеде, попал под колеса огромной машины. Очевидцы сообщали, что на месте ДТП были лужи крови. Велосипедиста отвезли в больницу, но раны оказались слишком тяжелыми. Полицейские выясняют, мог ли 33-летний водитель самосвала как-то среагировать на появление велосипедиста или же мужчина был в так называемой «мертвой зоне», которую не видно в зеркала грузовика.

Всего в Воронежской области 18 июня инспекторы ГИБДД зарегистрировали 118 ДТП. Большинство из них (91) случились в Воронеже. Еще 23 аварии произошли в районах области и 5 – на федеральных трассах. Кроме велосипедиста, больше погибших не было, но еще три человека были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU