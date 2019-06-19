2019-06-19T11:16:18+03:00
Происшествия

В Воронеже умер велосипедист, попавший под самосвал

Мужчина скончался в больнице
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские выясняют, мог ли водитель "МАНа" увидеть велосипедиста.Полицейские выясняют, мог ли водитель "МАНа" увидеть велосипедиста.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
Изменить размер текста:

Врачи не смогли спасти 47-летнего велосипедиста, попавшего под самосвал «МАН» на улице Машиностроителей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, авария случилась во вторник, 18 июня, в 14.30. Мужчина, ехавший справа от самосвала на своем велосипеде, попал под колеса огромной машины. Очевидцы сообщали, что на месте ДТП были лужи крови. Велосипедиста отвезли в больницу, но раны оказались слишком тяжелыми. Полицейские выясняют, мог ли 33-летний водитель самосвала как-то среагировать на появление велосипедиста или же мужчина был в так называемой «мертвой зоне», которую не видно в зеркала грузовика.

Всего в Воронежской области 18 июня инспекторы ГИБДД зарегистрировали 118 ДТП. Большинство из них (91) случились в Воронеже. Еще 23 аварии произошли в районах области и 5 – на федеральных трассах. Кроме велосипедиста, больше погибших не было, но еще три человека были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже следователь сфальсифицировал дело, чтобы уложиться в срок
В Воронежской области сотрудник УФСИН попался с двумя свертками наркотиков
В Воронеже определили подрядчиков для благоустройства площади Победы и парка «Орленок»
Под Воронежем женщина заплатит 25 тысяч за пинок в живот полицейскому
В Воронеже продажа инвалидной коляски обернулась для местной жительницы потерей 77 тысяч
В честь Дня семьи, любви и верности в Воронеже пройдет большой праздник
Воронежский зоопарк объявляет фотоконкурс в честь своего юбилея
Житель воронежского райцентра поджег дом знакомого с помощью объявлений
"Было по 200 обращений в день": как Воронежская область перешла в эпоху цифрового ТВ
В Воронежской области зафиксированы случаи заболевания острым гепатитом С и болезнью Лайма
В столичном СК взялись за расследование гибели 17-летней девушки, спасшей тонущих подруг в Воронежской области
В Воронеже появятся три «умные» остановки
Практически каждый второй воронежец в 2019 году не читал книг
Набирает обороты битва воронежских брюнеток и блондинок
Воронежский Камерный театр отметит 25-летие
На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Павловского и Воробьевского районов
В воронежский «Факел» может перейти бывший игрок сборной России
В Воронеже водитель маршрутки объехал пробку на двух колесах
ТЮЗ попросил у воронежцев старые шляпки и пузырьки
Теленок в воронежских «Жигулях» стал хитом соцсетей
В Воронежской области врач-депутат получил за прогулы работы 80 тысяч рублей
Воронежцы на видео жалуются Путину, что рядом с больницей «Электроника» нет школы
В Воронеже директор, «зажавший» коммунальные платежи на 2,5 миллиона, «заработал» уголовное дело
В Воронеже самосвал сбил велосипедиста
В Воронеже заметили гуляющего по улице совершенно голого мужчину