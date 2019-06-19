Житель воронежского райцентра поджег дом знакомого с помощью объявлений

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-19T10:47:32+03:00

Подозреваемому грозит пять лет тюрьмы Фото: из архива «КП»

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В ноябре прошлого года в поселке Латная Семилукского района вспыхнул дом. К приезду пожарных огонь уже охватил часть постройки. Дом отстояли только частично. В ходе расследования выяснилось, что причина ЧП – поджог. Об этом в полицию сообщил и хозяин дома.

По его заявлению отдел уголовного розыска Семилукского отдела полиции начал поиски подозреваемого. Им оказался 26-летний приятель потерпевшего, житель райцентра. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как рассказал полицейским подозреваемый, яблоком раздора между приятелями стала их общая знакомая. Затаив обиду, житель Семилук направился к дому своего товарища. По дороге с досады срывал развешенные на столбах и стенах объявления. Кипу этой бумаги злоумышленник положил под стену дома и поджег ее.

- Расследование уголовного дела продолжается. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU