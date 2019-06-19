В Воронежской области зафиксированы случаи заболевания острым гепатитом С и болезнью Лайма

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-19T10:27:27+03:00

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В мае 2019 года инфекционная заболеваемость была ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 12,9%. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Общее число случаев инфекционных заболеваний составило 19 679.

Вместе с тем по сравнению прошлым годом выросла заболеваемость сальмонеллезами – на 4,1%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – в 1,7 раза, скарлатиной – в 3,2 раза, инфекционным мононуклеозом – на 37,8%, энтеробиозом – на 17,8%.

Вместе с тем снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 31,4%, острым вирусным гепатитом А – на 44,7%, хроническими вирусными гепатитами В – на 36,2% и С – на 16,3%, коклюшем – на 57,7%, ветряной оспой – на 3,9%, сифилисом – на 26,6%, внебольничной пневмонией – на 16,5%, микроспорией – на 22,5%, лямблиозом – 46,4%, пораженностью педикулезом – на 27,9%.

- Зарегистрированы единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом В, корью, гонококковой инфекцией, токсоплазмозом, трихоцефаллезом, по 2 случая – эпидемическим паротитом, аскаридозом, по 3 случая - менингококковой инфекцией, бруцеллезом, цитомегаловирусной инфекцией, чесоткой, 7 случаев - острым вирусным гепатитом С, по 9 случаев - геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, болезнью Лайма, - сообщили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU