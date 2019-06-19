В столичном СК взялись за расследование гибели 17-летней девушки, спасшей тонущих подруг в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-19T10:03:56+03:00

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Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о гибели в Воронежской области 17-летней девушки, спасшей тонущих подруг (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Напомним, 29 мая около 16.00 компания из пяти девушек пришла на пруд «Сорванный», в селе Краснолипье Репьевского района. Они решили искупаться. В какой-то момент у одной из них свело ногу, она стала цепляться за свою подругу – вдвоем девушки начали тонуть.

В этот момент 17-летняя девушка бросилась спасать подруг. Ей это удалось, но сама она спастись не смогла. Лишь водолазы в 6 метрах от берега обнаружили и вынесли на берег тело погибшей.

- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU