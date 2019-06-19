2019-06-19T08:44:59+03:00
Общество

Практически каждый второй воронежец в 2019 году не читал книг

Это признание несколько ставит под сомнение результаты недавнего рейтинга
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Хотя были среди респондентов и те, за плечами которого уже в этом году более 10 книгХотя были среди респондентов и те, за плечами которого уже в этом году более 10 книгФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Мы рассказывали, что Воронеж вошел в десятку самых читающих городов России. Но исследование на дает ответа на главный вопрос: «Сколько же на самом деле книг читают воронежцы?» Мы решили это исправить с помощью социологической службы «Ваше мнение!». Практически половина 2019 года уже прошла, а значит, уже было возможно успеть пролистать произведения хотя бы нескольких авторов. Сколько же книг осилили воронежцы за прошедшее время?

Так, большинство - 47,5% - скромно ответили: «Пока еще не одной». Но, быть может, они планируют сделать рывок этим летом?

11,3% за первые полгода все-таки познакомились хотя бы с одним литературным произведением. Еще 18,7% взяли планку выше: они прочли уже две-три книги.

При этом в 2019 году на счету каждого десятого воронежца (11,5%) уже от четырех до шести книг. Другие 6,7% респондентов вспомнили как минимум семь, а как максимум девять работ писателей, с которыми они успели ознакомиться. Ну а поразили нас те 4,3%, которые за первые полгода прочли десять и более книг – вот это продуктивность!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области зафиксированы случаи заболевания острым гепатитом С и болезнью Лайма
В столичном СК взялись за расследование гибели 17-летней девушки, спасшей тонущих подруг в Воронежской области
В Воронеже появятся три «умные» остановки
Набирает обороты битва воронежских брюнеток и блондинок
Воронежский Камерный театр отметит 25-летие
На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Павловского и Воробьевского районов
В воронежский «Факел» может перейти бывший игрок сборной России
В Воронеже водитель маршрутки объехал пробку на двух колесах
ТЮЗ попросил у воронежцев старые шляпки и пузырьки
Теленок в воронежских «Жигулях» стал хитом соцсетей
В Воронежской области врач-депутат получил за прогулы работы 80 тысяч рублей
Воронежцы на видео жалуются Путину, что рядом с больницей «Электроника» нет школы
В Воронеже директор, «зажавший» коммунальные платежи на 2,5 миллиона, «заработал» уголовное дело
В Воронеже самосвал сбил велосипедиста
В Воронеже заметили гуляющего по улице совершенно голого мужчину