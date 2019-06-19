Практически каждый второй воронежец в 2019 году не читал книг

СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-19T08:44:59+03:00

Хотя были среди респондентов и те, за плечами которого уже в этом году более 10 книг Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Мы рассказывали, что Воронеж вошел в десятку самых читающих городов России. Но исследование на дает ответа на главный вопрос: «Сколько же на самом деле книг читают воронежцы?» Мы решили это исправить с помощью социологической службы «Ваше мнение!». Практически половина 2019 года уже прошла, а значит, уже было возможно успеть пролистать произведения хотя бы нескольких авторов. Сколько же книг осилили воронежцы за прошедшее время?

Так, большинство - 47,5% - скромно ответили: «Пока еще не одной». Но, быть может, они планируют сделать рывок этим летом?

11,3% за первые полгода все-таки познакомились хотя бы с одним литературным произведением. Еще 18,7% взяли планку выше: они прочли уже две-три книги.

При этом в 2019 году на счету каждого десятого воронежца (11,5%) уже от четырех до шести книг. Другие 6,7% респондентов вспомнили как минимум семь, а как максимум девять работ писателей, с которыми они успели ознакомиться. Ну а поразили нас те 4,3%, которые за первые полгода прочли десять и более книг – вот это продуктивность!

ИСТОЧНИК KP.RU