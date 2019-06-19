Набирает обороты битва воронежских брюнеток и блондинок

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-19T08:28:09+03:00

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Продолжается наш фотоконкурс "Блондинки против брюнеток", главным призом которого назначены прогулочные полеты на самолете Bristell NG-5 от аэроклуба "Авиатор". Предложить снимки можно в раздел "блондинки" или в раздел "брюнетки". 8 июля мы определим лидеров в каждой категории, а также сравним общий счет тех и других.

Среди блондинок лидирует Мария Целых, стремительно догоняет новая участница - Анжелика Тарапацкая. Не сильно отстали Наталья Жукова и Мария Мещерякова. Среди брюнеток первенство удерживает Наталья Гусева. Ее ближайшим конкуренткам - Марии Перфильевой и Марине Брежневой - догонять и догонять!

Отметим, что наши лидеры набрали не так много голосов, чтобы можно было заранее вручать им короны. Шанс есть у каждого - в том числе и у вас. Главное - добавляйте фото и верьте в себя!

С подробными условиями конкурса можно познакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU