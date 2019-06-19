"Было по 200 обращений в день": как Воронежская область перешла в эпоху цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-19T10:32:03+03:00

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Многие и не заметили, но пару недель назад Воронежская область бесповоротно перешла в новый период развития технологий - эпоху цифрового вещания. Этому предшествовала колоссальная информационная кампания. С плакатов, из газет, из того же телевизора воронежцам советовали купить устройство с тюнером DVB-T2. Но в день отключения "аналога" - 3 июня - далеко не все оказались не готовы к переменам.

- Волонтеры начали оказывать помощь в подключении еще до 3 июня. Но тех, кто не перешел на "цифру", оказалось немало. Особенно в Воронеже, - делятся в областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ). - В первые дни отключения региональная горячая линия принимала в среднем более двухсот заявок на волонтеров в день. Сейчас ажиотаж спал, и теперь волонтеры в большинстве случаев оказывают помощь в повторном подключении оборудования. В силу возраста многим сложно с первого раза привыкнуть использовать два пульта (если к старому аналоговому телевизору подключена цифровая приставка).

Чтобы вызвать волонтера, нужно позвонить по телефону 8-800-201-26-98. На пороге он должен показать удостоверение личности и специальный значок. Если у двери без всякого звонка появились какие-то люди без документов, которые ну очень хотят настроить вам цифровое ТВ, уточните на горячей линии: направлялись ли к вам волонтеры? Нет? Тогда стоит звонить уже в полицию. Это могут быть мошенники.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП" (ВОРОНЕЖ, 97.7 FM)

В гостях у "КП" побывал директор филиала РТРС "Воронежский ОРТПЦ"" Игорь Баранников. Обсудили, какую работу потребовалось выполнить, чтобы перевести наш регион на цифровое вещание, как выбрать приставку для приема такого сигнала, и кому звонить, если не получается ее настроить. (Слушать.)

ИСТОЧНИК KP.RU