2019-06-19T08:00:05+03:00
Звезды

Воронежский Камерный театр отметит 25-летие

Юбилейный вечер пройдет в пятницу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 июня Камерный театр закроет 25-й сезон. По случаю юбилея зрителей ждет выставка и праздничный вечер.

- #Двадцатьпятый сезон Камерного подходит к концу. Он стал периодом осмысления опыта, временем, когда можно погрузиться в воспоминания. Юбилейный год был посвящен изучению минувшей и нынешней жизни театра: было много выставок, видеопоказов старых спектаклей, эскизов-воспоминаний. А теперь всех ждет вечер-резюме. Юбилей состоит из трех частей: воспоминаний, поздравлений и творческих сюрпризов от драматической и танцевальной трупп Камерного Ожидаются гости из разных российских театров, - сообщили в Камерном.

Начало 21 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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