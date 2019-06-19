На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Павловского и Воробьевского районов
В выходные 22 и 23 июня в Центральном парке возобновятся Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Павловский район, а в воскресенье - Воробьевский.
Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.
А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Павловск древний, как сказка, и всегда молодой!», а в воскресенье - «Мой край - моя Россия».
Вход на праздники свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU