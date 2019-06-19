На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Павловского и Воробьевского районов

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-19T07:28:53+03:00

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В выходные 22 и 23 июня в Центральном парке возобновятся Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Павловский район, а в воскресенье - Воробьевский.

Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Павловск древний, как сказка, и всегда молодой!», а в воскресенье - «Мой край - моя Россия».

Вход на праздники свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU