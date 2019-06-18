В воронежский «Факел» может перейти бывший игрок сборной России

СЕГОДНЯ 22:08 2019-06-18T22:09:08+03:00

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Во вторник, 18 июня, новый главный тренер «Факела» Сергей Оборин провел свою первую тренировку. Она состоялась на стадионе «Чайка», участвовали в ней 15 футболистов. По данным «Матч ТВ», в их числе был бывший игрок сборной России Роман Воробьев. В своем далеком прошлом он уже выступал за «Факел». С тех пор за кого он только не играл – за ныне почивший «Сатурн» из Раменского, «Краснодар», самарские «Крылья Советов», «Оренбург». Вершиной его карьеры стало участие в товарищеских матчах сборной России – с Польшей в 2007 году (2:2) и с Голландией в 2008-м (1:1). Результативными действиями в тех играх Роман не отметился. До последнего времени играл за волгоградский «Ротор».

В «Факеле» также пробуются вратарь «Тюмени» Станислав Бучнев (напомним, сибирский клуб вылетел из ФНЛ), а также нападающий Максим Житнев (последняя команда «Сибирь», также спустившаяся во вторую лигу). Из состава прошлого сезона на контракте остался только хавбек Вадим Черный. Лидеры команды Игорь Лебеденко и Максим Осипенко перешли соответственно в московское «Торпедо» (именно с этим клубом «Факел» встретится на старте нового первенства ФНЛ) и в «Тамбов».

На тренировке также присутствовал бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе. По данным ряда источников, именно он станет новым гендиректором «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU